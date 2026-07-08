சங்கரன்கோவில் அருகே திருவேங்கடத்தில் கஞ்சா விற்ற மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தென்காசி மாவட்டம், திருவேங்கடம் காவல் நிலைய போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த 3 பேரை சந்தேகத்தின்பேரில் பிடித்து விசாரணை செய்ததில் அவா்கள் விருதுநகா் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை அருகே செவல்பட்டியைச் சோ்ந்த சண்முகராஜ் (22), சங்கரநாராயணன் மகன் குருசாமி (20), நீராவி மகன் காட்டுராஜா (31) என்பதும், அந்தப் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் மூவரையும் கைது செய்தனா்.
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