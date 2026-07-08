Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
தென்காசி

திருவேங்கடத்தில் கஞ்சா விற்ற மூவா் கைது

சங்கரன்கோவில் அருகே திருவேங்கடத்தில் கஞ்சா விற்ற மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது

Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்கரன்கோவில் அருகே திருவேங்கடத்தில் கஞ்சா விற்ற மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தென்காசி மாவட்டம், திருவேங்கடம் காவல் நிலைய போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த 3 பேரை சந்தேகத்தின்பேரில் பிடித்து விசாரணை செய்ததில் அவா்கள் விருதுநகா் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை அருகே செவல்பட்டியைச் சோ்ந்த சண்முகராஜ் (22), சங்கரநாராயணன் மகன் குருசாமி (20), நீராவி மகன் காட்டுராஜா (31) என்பதும், அந்தப் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் மூவரையும் கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கடையநல்லூரில் கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

கடையநல்லூரில் கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக 5 போ் கைது

கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக 5 போ் கைது

அவிநாசியில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

அவிநாசியில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

பொம்மிடியில் கஞ்சா விற்ற இருவா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna