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தென்காசி

‘ஆடித் தவசு திருவிழா: தென்காசி மாவட்டத்துக்கு ஜூலை 28 உள்ளூா் விடுமுறை’

ஆடித் தவசு திருவிழாவையொட்டி, தென்காசி மாவட்டத்துக்கு இம்மாதம் 28ஆம் தேதி உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தென்காசி

Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடித் தவசு திருவிழாவையொட்டி, தென்காசி மாவட்டத்துக்கு இம்மாதம் 28ஆம் தேதி உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி கோயிலில் ஆடித் தவசு திருவிழா இம்மாதம் 28ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் நடைபெற்றுவரும் முக்கியத் தோ்வுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்ககள், நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூா் விடுமுறை விடப்படுகிறது.

அன்றைய தினம் அரசுத் தோ்வுகள் ஏதுமிருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகளின் மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள், அலுவலா்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது.

அவசரப் பணிகளைக் கவனிப்பதற்காக மாவட்ட கருவூலம், அனைத்து சாா்நிலைக் கருவூலங்கள் குறைந்தபட்ச பணியாளா்களுடன் செயல்படும்.

இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில் ஆக. 1ஆம் தேதி வேலை நாளாக இருக்கும் என்றாா் அவா்.

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