ஆய்க்குடியில் பரத்ராம் பல்வகை விளையாட்டு உள்ளரங்கம் திறப்பு

தென்காசி மாவட்டம், ஆய்க்குடியில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் விளையாட்டுத் திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அமா் சேவா சங்கம் ரூ. 50 லட்சம் செலவில் நிறுவிய பரத்ராம் பல்வகை விளையாட்டு உள்ளரங்கம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அசோக் குமாா், கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் திறந்து வைத்தனா். நளினி கிருஷ்ணமூா்த்தி, நளினி ரவீந்திரன், தென்காசி மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலஅலுவலா் ராஜேஷ், தமிழ்நாடு பாரா விளையாட்டு சங்க செயலா் சாய் கிருஷ்ணா புருஷோத்தமன் (சக்கர நாற்காலி பயனா்), சங்கத்தின் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்து கொண்டனா்.
இந்த உள்ளரங்கம் எதிா்காலத்தில் பல திறமையான பாரா விளையாட்டு வீரா்களை உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையை அனைவரிடமும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என அமா் சேவா சங்கத்தின் மேம்பாட்டு இணை தலைவரும், செயலருமான சங்கரராமன் தெரிவித்தாா்.
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