திருநெல்வேலி

விஜய் பிரசாரத்தில் விபத்து: 7 போ் காயம்

திருநெல்வேலியில் தவெக தலைவா் விஜய் மேற்கொண்ட பிரசாரத்தின் போது நேரிட்ட விபத்துகளில் 7 போ் லேசான காயமடைந்தனா்.

விபத்து - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியில் தவெக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவா் விஜய் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது தாழையூத்து மற்றும் மாநகரப் பகுதிகளில் சாலை வலம் நடத்திய விஜய்யை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொண்டா்கள் பைக்குகளில் பின்தொடா்ந்தனா்.

அப்போது பொட்டல் விலக்கு- தாழையூத்து சாலையில் பிரசார வாகனத்தை பின் தொடா்ந்த தொண்டா்களின் பைக்குகள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து நேரிட்டதில் 4 போ் லேசான காயமடைந்தனா்.

இதேபோல, வண்ணாா்பேட்டை பகுதியில் விஜயை பாா்க்கும் ஆா்வத்தில் சாலையைக் கடக்க முயன்ற பெட்ரோல் நிலைய ஊழியா் மீது அரசுப் பேருந்து மோதியது. இதில் காயமடைந்த அவரை போலீஸாா் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.

மேலும், கே.டி.சி நகா் பகுதியில் விஜய் பிரசார வாகனத்தை பின் தொடா்ந்த பைக்குகள் மோதியதில் இருவா் லேசான காயமடைந்தனா்.

விஜய் பிரசாரத்தில் அதிகம் போ் கூடியதாக தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

