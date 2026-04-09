Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
திருநெல்வேலி

மாணவா்களின் நலனைப் பாதுகாக்க மீண்டும் திமுக ஆட்சி மலர வேண்டும்: மு.அப்பாவு பிரசாரம்

மாணவா்களின் கல்வி நலனைப் பாதுகாக்க மீண்டும் திமுக ஆட்சி மலர வேண்டும் என்றாா் ராதாபுரம் தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளா் மு.அப்பாவு.

News image

சின்னம்மாள்புரத்தில் பிரசாரத்தை தொடங்கிய தி.மு.க. வேட்பாளா் மு.அப்பாவு. உடன் எம்.பி. சி.ராபா்ட் புரூஸ், மாவட்ட பொறுப்பாளா் ம.கிரகாம் பெல்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாணவா்களின் கல்வி நலனைப் பாதுகாக்க மீண்டும் திமுக ஆட்சி மலர வேண்டும் என்றாா் ராதாபுரம் தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளா் மு.அப்பாவு.

தனது முதல் பிரசாரத்தை வள்ளியூா் அருகே உள்ள சின்னம்மாள்புரத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கிய அவா், அங்கு கூடியிருந்தவா்கள் மத்தியில் பேசியதாவது: ராதாபுரம் தொகுதியில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் சீா்மிகு வகுப்பறைகளை (ஸ்மாா்ட் கிளாஸ்) தந்தவா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின். பள்ளி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி, விலையில்லா மிதிவண்டி, மாதந்தோறும் கல்வி உதவித்தொகை, உயா்கல்விக்கு சலுகைகள் என உங்கள் பிள்ளைகளின் கனவுகளை நனவாக்கிய முதல்வா் ஆட்சி மீண்டும் தொடரவேண்டும்.

மேலும், மகளிா் உரிமைத் தொகையை ரூ.2000 ஆக உயா்த்தப்படும் என அறிவித்ததுடன், ரூ.5 ஆயிரத்தை வங்கி கணக்கில் செலுத்தியவா் முதல்வா். நீங்கள் விரும்புகின்ற பொருள்களை வாங்குவதற்கு ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான கூப்பன் வழங்கப்படும் என தோ்தல் அறிக்கையில் கூறியுள்ளாா். உங்கள் வீடுகளுக்கு தாமிரவருணி கூட்டுக்குடிநீரை தந்தது திமுக ஆட்சி. கிராமங்கள் தோறும் பேருந்து வசதி, மகளிா் விடியல் பயணம் என திட்டம் தொடா்ந்திட உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் என்றாா்.

மேலும், ராதாபுரம் தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள், இனி நிறைவேற்றப்போகும் திட்டங்களை விளக்கி பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

பின்னா், ஆனைகுளம், கோவன்குளம், அச்சம்பாடு, ஆ.திருமலாபுரம், தெற்கு வள்ளியூா் ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் கிராமம் கிராமமாக சென்று உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்குகளை கேட்டாா். இதில், திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் கிரகாம்பெல், எம்.பி. சி. ராபா்ட் புரூஸ், மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா்-ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி பாா்வையாளா் வி.எஸ்.ஆா்.ஜெகதீஷ், மாவட்ட பொறுப்புக் குழு உறுப்பினா் நம்பி, ஆதிபாண்டி, வள்ளியூா் ஒன்றியச் செயலா் சேவியா் செல்வராஜா, அலெக்ஸ் அப்பாவு, ராதாபுரம் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் எரிக் ஜூட் பாண்டியன், காங்கிரஸ் கட்சி முன்னாள் மாவட்ட தலைவா் மோகன் குமாரராஜா, வட்டாரத் தலைவா் அருள்தாஸ், மதிமுக மாவட்ட செயலாளா் உவரி ரைமண்ட், தேமுதிக மாவட்டச் செயலா் விஜி வேலாயுதம், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி தென்மண்டல பொறுப்பாளா் சுந்தா், மாவட்ட செயலாளா் அருள்செல்வன், மக்கள் நீதி மைய மாவட்ட செயலாளா் மைக்கேல் மணிவண்ணன், தி.மு.க வா்த்தக அணி ஏ.ஆா்.ரஹ்மான், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா்கள் பாஸ்கா், சாந்தி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்: கனிமொழி எம்.பி.

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் தமிழகத்தை ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது: ஜி.கே.வாசன்

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமென்றால் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும்: நடிகை விந்தியா

ஸ்ரீரங்கத்தில் வெற்றி பெற்றால் தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: கே.என். நேரு

