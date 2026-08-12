அம்பாசமுத்திரம் தாமிரவருணி காசிநாதா் கோயில் படித்துறை பகுதியில் முருகன் சிலை சேதமடைந்த இடத்தை, திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஸ்வேஷ் சாஸ்திரி மற்றும் இந்துமுன்னணி நிா்வாகிகள் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
அம்பாசமுத்திரம் தாமிரவருணி காசிநாதா் கோயில் படித்துறை பகுதியில் சிவன், விநாயகா் மற்றும் வேலுடன் கூடிய முருகன் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 25ஆம் தேதி முருகன் சிலையின் தலை சேதமடைந்திருந்தது. பின்னா், ஆக. 9ஆம் தேதி அந்த சிலை முழுமையாக சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
இது குறித்து அம்பாசமுத்திரம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஸ்வேஷ் பா. சாஸ்திரி செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
மேலும், இந்து முன்னணி மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி.ஜெயக்குமாா், மாநில இணை ஒருங்கிணைப்பாளா்குற்றாலநாதன், கோட்டத் தலைவா் தங்க மனோகா், மாவட்ட துணைச் செயலா் பூஞ்செடி மாரியப்பன், நகரத் தலைவா் சரவணன், பாஜக நகரத் தலைவா் உதயகுமாா் உள்ளிட்டோா் அந்த இடத்தைப் பாா்வையிட்டனா்.
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