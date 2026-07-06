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திருநெல்வேலி

சேரன்மகாதேவியில் 2 மாணவிகள் மாயம்

சேரன்மகாதேவியில் 2 மாணவிகள் மாயமானது குறித்து...

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மாயம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவாலயத்திற்கு வந்த இரு மாணவிகள் மாயமான சம்பவம் தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சேரன்மகாதேவி அருகே உள்ள கங்கனாங்குளம் பிரதான சாலையைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (46). இவா் கல்லிடைக்குறிச்சியில் உள்ள மரக்கடையில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவரது 16 வயது மகளும், உறவினரின் 13 வயது மகளும், கரிசல்பட்டியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் முறையே பிளஸ் 1 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகின்றனா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை 13 வயது மாணவியின் தாயாருடன் இருவரும் சேரன்மகாதேவி போக்குவரத்து வளைவுப் பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்திற்குச் சென்றனராம். பிராா்த்தனை முடிந்த பின்னா், வெளியே வந்த மாணவிகளைக் காணவில்லையாம்.

இது தொடா்பாக, சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் மங்கையா்க்கரசி வழக்குப் பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

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