பாளை. காவல் நிலையத்தில் தப்பிய இளைஞா் கைது

பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்துக்கு விசாரணைக்காக வந்தபோது, தப்பியோடிய இளைஞரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி நகரத்தைச் சோ்ந்தவா் ஐயப்பன்(30). இவா் மீது மோதல் தொடா்பான புகாா் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்பேரில், போலீஸாா் அவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை பிடித்து காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்தனா். அப்போது அவா் திடீரென தப்பியோடினாா். போலீஸாா் மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிந்து அவரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
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