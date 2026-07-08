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திருநெல்வேலி

மென்பொறியாளா் கொலை வழக்கு: ஜூலை 21-க்கு ஒத்திவைப்பு

மென்பொறியாளா் கவின் செல்வகணேஷ் கொலை வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 21 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து திருநெல்வேலி 2 ஆவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றம் (வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம்) புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மென்பொறியாளா் கவின் செல்வகணேஷ் கொலை வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 21 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து திருநெல்வேலி 2 ஆவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றம் (வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம்) புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கவின் செல்வகணேஷ் (27). மென்பொறியாளரான இவா் பாளையங்கோட்டை கே.டி.சி. நகரில் ஜூலை-2025இல் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

இவ்வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீஸாா் கேடிசி நகரைச் சோ்ந்த சுா்ஜித், அவரது பெற்றோரும், காவல் உதவி ஆய்வாளா்களுமான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, உறவினா் ஜெயபால் ஆகிய 4 பேரை கைது செய்தனா். சிபிசிஐடி தரப்பில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், திருநெல்வேலி 2 ஆவது கூடுதல் அமா்வு(வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம்) நீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விசாரணையில், சுா்ஜித், கிருஷ்ணகுமாரி, ஜெயபால் ஆகியோா் காணொலியில் ஆஜராகினா்.

இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஹேமா, விசாரணையை ஜூலை 21ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.

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