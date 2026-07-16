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திருநெல்வேலி

பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம்: மாணவிக்கு மடிக்கணினி பரிசு

பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மேலப்பாளையம் மாணவிக்கு மடிக்கணினி பரிசளிக்கப்பட்டது.

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:05 am IST

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பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மேலப்பாளையம் மாணவிக்கு மடிக்கணினி பரிசளிக்கப்பட்டது.

மேலப்பாளையம் அத்தியடி தெருவைச் சோ்ந்த கருப்பட்டி காஜா முஹைதீன் மகள் சாரா நூரியா. இவா், 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் 497 மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றாா். இந்த மாணவிக்கு, தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் மேலப்பாளையம் மஸ்ஜித் ரகுமான் கிளை சாா்பில் மடிக்கணினி பரிசளிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில தணிக்கைக் குழு உறுப்பினா் செய்யது அலி மற்றும் கிளை நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

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மாணவிக்கு மடிக்கணினி வழங்கிய தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் நிா்வாகிகள்.

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