திருநெல்வேலியில் பைக்குக்குப் பயன்படுத்த போலி ஆயில் விற்க முயன்றதாக ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலியில் பைக்குகளுக்கு போலி ஆயில் விற்கப்படுவதாக புகாா்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து திருநெல்வேலியில் உள்ள அறிவுசாா் சொத்துரிமை அமலாக்கப்பிரிவு போலீஸாா் ஆய்வாளா் பியூலா தங்கரத்தினம் தலைமையில் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, ஜொயித்தாராம் என்பவரது கடையில் பைக்குக்கு பயன்படுத்துவதற்காக போலி ஆயில் பதுக்கி வைத்திருந்தாராம். அவரை கைது செய்த போலீஸாா் 37 ஆயில் கேன்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
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திருநெல்வேலியில் போலி ஆயிலை பறிமுதல் செய்த அறிவுசாா் சொத்துரிமை அமலாக்கப்பிரிவு போலீஸாா்.
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