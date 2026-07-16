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திருநெல்வேலி

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ரூ.4.75 கோடியில் மாணவியா் விடுதி திறப்பு

திருநெல்வேலி அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ரூ.4.75 கோடியில் கட்டப்பட்ட மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடத்தை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் செ.கமலி காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:00 am IST

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திருநெல்வேலி அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ரூ.4.75 கோடியில் கட்டப்பட்ட மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடத்தை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் செ.கமலி காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

இதையொட்டி, கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்ட மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடத்தில் கல்லூரி முதல்வா் சூ. கி. எட்வின் குத்து விளக்கேற்றினாா். கல்லூரி மாணவியா் காணொலி வாயிலா அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.

இந்த விடுதி கூடுதல் கட்டடம், இளநிலை மற்றும் முதுநிலை கால்நடை மருத்துவ மாணவியா் தங்கி பயில்வதற்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளுடனும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

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அமைச்சா் செ.கமலி காணொலியில் திறந்துவைத்த மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடம்.

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