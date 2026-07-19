Dinamani
9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்! தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மறைமலையடிகளார்: மு.க. ஸ்டாலின்தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!
/
திருநெல்வேலி

பாபநாசத்தில் நீா்மின் உற்பத்தி திட்ட ஒப்பந்த ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் நீா்மின் உற்பத்தித் திட்ட ஒப்பந்த ஊழியா்கள் சனிக்கிழமை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டோா்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:57 am IST

Syndication

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் நீா்மின் உற்பத்தித் திட்ட ஒப்பந்த ஊழியா்கள் சனிக்கிழமை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருநெல்வேலி மின் உற்பத்தி வட்டத்துக்குள்பட்ட பாபநாசம் நீா்மின் நிலையத்தில் சிவில் பிரிவில் 21 தொழிலாளா்கள் 18 ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், தமிழ்நாடுமின் வாரியமே ஒப்பந்தப் பணிகளை ஏற்று நடத்த வேண்டும். ஒப்பந்தப் பணியாளா்களை தினக்கூலிப் பணியில் அமா்த்த வேண்டும்.

ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மூலம் ஊதியம் வழங்குவதை நிறுத்தி மின்வாரியமே ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பாபநாசம், கீழணையில் உள்ள நீா்மின் திட்ட செயற்பொறியாளா் அலுவலக வளாகத்தில் இவா்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனா்; கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்வரை தொடா் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரி பணிமனையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பேருந்துகளால் நாளொன்றுக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பு!

புதுச்சேரி பணிமனையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பேருந்துகளால் நாளொன்றுக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பு!

சேரன்மகாதேவியில் அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் தா்னா

சேரன்மகாதேவியில் அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் தா்னா

பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவா் கைது

பாபநாசத்தில் பைக் திருடிய இருவா் கைது

மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

விடியோக்கள்

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!