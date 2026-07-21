திருநெல்வேலி மாவட்டம், ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே உள்ள செட்டிகுளத்தில் 14 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, பெட்டிக் கடை வியாபாரியை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.
ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே உள்ள செட்டிக்குளம், நடுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் அருணாசலம் மகன் சோ்மன் (54). இவா்அப்பகுதியில் பெட்டிக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், இவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 14 வயது உறவுக்கார சிறுவனை மீனாட்சிபுரம் செல்லும் சாலை அருகே உள்ள முள்ளிமலைப் பொத்தை பகுதிக்கு சனிக்கிழமை அழைத்துச் சென்று, பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இது குறித்து, அந்த சிறுவன் தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்ததையடுத்து, அவா்கள் ஆழ்வாா்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சோ்மனை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
சோ்மன், ஏற்கெனவே மற்றொரு போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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