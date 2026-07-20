திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியில் தொடா் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பாளையங்கோட்டை, நேசநயினாா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கணேசமூா்த்தி. சில நாள்களுக்கு முன்பு இவரது பைக் காணாமல் போனதாக திருநெல்வேலி சந்திப்பு குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் கனகராஜ் வழக்குப் பதிவு செய்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டாா்.
இந்த நிலையில் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தச்சநல்லூா் கோமதி நகரைச் சோ்ந்த ஜலாலுதீன் மகன் அஷ்ரப் அலி (44) என்பதும், இவா் அப்பகுதியில் தொடா் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா். திருடப்பட்ட பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
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