போதைக்காக வலி நிவாரணி பயன்படுத்திய இளைஞா் கைது

பாளையங்கோட்டையில் வலி நிவாரணி மருந்துகளை ஊசி மூலம் போதைக்காக பயன்படுத்தியதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பாளையங்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மீரான் முகைதீன்(30). பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் சுற்றித்திரிந்த இவரைப் பிடித்து போதை தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
சந்தேகத்தின் பேரில் அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்தியதில், அவா் வலி நிவாரணி மருந்துகளை ஊசி மூலம் போதைக்காக உபயோகித்து வந்தது தெரியவந்ததாம். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த பாளையங்கோட்டை போலீஸாா், மீரான் முகைதீனை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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