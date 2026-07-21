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திருநெல்வேலி

நெல்லை மேயருக்கு கொலை மிரட்டல்! ஒருவா் சிக்கினாா்; இருவா் தலைமறைவு

நெல்லை மேயருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து...

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திருநெல்வேலி மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன்.

Updated On :10 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேயா் வீட்டிற்கு 2 பைக்குகளில் வந்த இளைஞா்கள் கொலை மிரட்டல் விடுத்தனா். அதில் ஒருவரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

திருநெல்வேலி மாநகர மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன் வீடு அமைந்துள்ள திருநெல்வேலி நகரம் வேணுவனகுமாரா் தெருவிற்கு திங்கள்கிழமை இரவு 2 பைக்குகளில் 3 போ் வந்துள்ளனா்.

மேலும், கைப்பேசியில் வாட்ஸ்ஆப் காணொலி அழைப்பில் ஒருவரை அழைத்து மேயா் வீடு எது எனக் கேட்டு உறுதிப்படுத்தியுள்ளனா்.

பின்னா், அவரது வீட்டின் முன் நின்றவா்களிடம் மேயரை கொலை செய்துவிடுவோம் என மிரட்டல் விடுத்துச் சென்றனராம். இதையடுத்து, வீட்டினுள் இருந்த மேயா் இதை அறிந்ததும் உடனடியாக திருநெல்வேலி நகரம் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தாா். அதன் பேரில் அவரது வீட்டிற்கு நகரம் உதவி ஆணையா் கணேசன் தலைமையிலான போலீஸாா் வந்து, அங்குள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா்.

இதனிடையே, மேயரின் ஆதரவாளா்கள் பலா் வீட்டின் முன் திரண்டனா். அப்போது கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபா்களில் ஒருவர் வீட்டின் அருகே பதுங்கியிருப்பதை அறிந்து அங்கிருந்தவா்கள் அவரை தாக்க முற்பட்டனா். அந்நபரை போலீஸாா் மீட்டு காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச்சென்று விசாரித்தனா்.

அதில், அவா் அப்பகுதியில் உள்ள ஜாமியா பள்ளிவாசல் தெருவைச் சோ்ந்த முகமது அப்சல் என்பது தெரியவந்தது. மற்ற இருவா் யாா்? மிரட்டல் விடுத்ததற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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