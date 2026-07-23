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திருநெல்வேலி

‘நெல்லை மாநகராட்சிக்கு தொழில்வரி செலுத்த வேண்டுகோள்’

திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்கு தொழில் வரி செலுத்துமாறு மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்கு தொழில் வரி செலுத்துமாறு மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் 4 மண்டலப் பகுதிகளில் வணிக கடைகள், சிறு வியாபாரங்கள் மற்றும் தொழில்நிறுவனங்கள் நடத்துவோா் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தொழில்வரி செலுத்த வேண்டும் என்பது விதியாகும். இதற்காக, தாங்கள் தொழில் செய்யும் பகுதிக்கான மண்டல அலுவலகங்களில் அவரவா் பெயரில் தொழில்வரி நிா்ணயம் செய்திட விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும், தங்களது நிறுவனத்தில் பணியாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் அவா்களது 6 மாத சராசரி ஊதியத்திற்கேற்ப தொழில்வரி செலுத்தப்பட வேண்டும். எனவே, பணியாளா்களின் பட்டியலையும் மாநகராட்சியிடம் வழங்க வேண்டும்.

2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான தொழில்வரி விதிப்பிற்கு விண்ணப்பித்து மாநகராட்சியினால் நிா்ணயிக்கப்படும் வரியை செலுத்தி மாநகராட்சியின் வளா்ச்சிக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

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