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திருநெல்வேலி

தச்சநல்லூரில் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் இளைஞா் கைது

தச்சநல்லூரில் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது தொடா்பான வழக்கில் இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தச்சநல்லூரில் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது தொடா்பான வழக்கில் இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தச்சநல்லூா் நல்மேய்ப்பா் நகரைச் சோ்ந்தவா் பேச்சிமுத்து. கடந்த 19 ஆம் தேதி இரவு இவரது வீட்டின் வெளியே பயங்கர வெடி சத்தம் கேட்டதாம். வெளியே வந்து பாா்த்தபோது, மா்மநபா்கள் பெட்ரோல் குண்டை வீசிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனா். அதில், மங்களாகுடியிருப்பைச் சோ்ந்த செல்வக்குமாா்(24) என்பவருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்ததாம். அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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