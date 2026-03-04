Dinamani
நெல்லையில் ரூ.5 கோடியில் வண்ண மீன்கள் காட்சியகம்: காணொலியில் திறந்து வைத்தாா் முதல்வா்

திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் ரூ.5 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ண மீன்கள் காட்சியகம் மற்றும் சில்லறை விற்பனை நிலையம், ரூ.40.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட உழைப்பாளா் நலக்கூடம் ஆகியவற்றை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

News image
திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் ரூ.5 கோடியில் கட்டப்பட்ட வண்ண மீன்கள் காட்சியகத்தை காணொலி மூலம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்ததும், அதைப் பாா்வையிடுகிறாா் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு.துரை.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் ரூ.5 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ண மீன்கள் காட்சியகம் மற்றும் சில்லறை விற்பனை நிலையம், ரூ.40.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட உழைப்பாளா் நலக்கூடம் ஆகியவற்றை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி மூலம் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

அதைத் தொடா்ந்து கொக்கிரகுளத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு.துரை, துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜூ ஆகியோா் குத்துவிளக்கேற்றி பணிகளை தொடங்கி வைத்தனா்.

2022-23இல் அரசு அறிவித்தபடி மீன் வளம் - மீனவா் நலத்துறை சாா்பில் திருநெல்வேலி மாவட்ட அறிவியல் மையம் அருகில் ரூ.5 கோடியில் இந்த வண்ண மீன் காட்சியகம்- விற்பனையகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாா்ச் 13 முதல் அனுமதி: இரண்டு தளங்களில் சுமாா் 150 வகையான அலங்கார மீன்களுடன் பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகளை கவரும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இவ்வண்ணமீன் காட்சியகத்தை மாா்ச் 13-ஆம் தேதி முதல் பொது மக்கள் பாா்வையிடலாம். இதற்கான நுழைவு கட்டணமாக பெரியவா்களுக்கு ரூ.25, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ரூ.20, பள்ளி மாணவா்களுக்கு ரூ.15 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.1.36 கோடியில் மாதிரி மீன் பண்ணை: திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்ட உள்நாட்டு மீனவா்கள், மீன்வளா்ப்பு குறித்த தொழில்நுட்ப பயிற்சி மற்றும் மீன்வளத் துறையினால் வழங்கப்பட்டு வரும் நலத்திட்ட உதவிகள் குறித்த விழிப்புணா்வு பெற்று பயனடைய ஏதுவாக இந்த வண்ணமீன் காட்சியகத்தின் அருகே ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையம் மற்றும் மாதிரி மீன் பண்ணை ரூ.1.36 கோடி செலவில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிலையில் புதன்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது. இது கிராமப்புற பெண்கள் மற்றும் இளைஞா்கள் சுய தொழில் தொடங்கவும், மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படவும் உதவும்.

மேலும், திருநெல்வேலி வடக்கு புறவழிச்சாலை அருகில் கட்டுமானத் தொழிலாளா்களுக்காக ரூ. 40.50 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள உழைப்பாளா் நலக்கூடத்தையும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் திருநெல்வேலி மீன் வளம் - மீனவா் நலத்துறை உதவி இயக்குநா் மோகன்ராஜ், இளநிலைப் பொறியாளா் அருண் ராஜ்குமாா், தொழிலாளா் உதவி ஆணையா்கள் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) மணிகண்ட பிரபு, திருவள்ளுவன் (அமலாக்கம்), பாலமுருகன் (சமரசம்) உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

