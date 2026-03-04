Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
திருநெல்வேலி

பெருமணலில் ரூ.19.33 கோடியில் தூண்டில் வளைவு விரிவாக்கப் பணி

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பெருமணல் மீனவ கிராமத்தில் ரூ.19.33 கோடி மதிப்பில் தூண்டில் வளைவை விரிவாக்கம் செய்யும் பணிக்கு தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலில் அடிக்கல் நாட்டினாா்.

News image
தூண்டில் வளைவு விரிவாக்கப் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறாா் பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு. உடன், முன்னாள் எம்.பி. சா.ஞானதிரவியம், பங்குத்தந்தை பிரபு.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பெருமணல் மீனவ கிராமத்தில் ரூ.19.33 கோடி மதிப்பில் தூண்டில் வளைவை விரிவாக்கம் செய்யும் பணிக்கு தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலில் அடிக்கல் நாட்டினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பெருமணல் கிராமத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு, தூண்டில் வளைவு பணியை தொடங்கிவைத்தாா். இதில், முன்னாள் எம்.பி. சா.ஞானதிரவியம், மீன் வளம் - மீனவா் நலத் துறை உதவி இயக்குநா் ராஜதுரை, பெருமணல் பங்குத் தந்தை பிரபு, வள்ளியூா் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் சேவியா் செல்வராஜா, மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் பாஸ்கா், தி.மு.க. ஒன்றியச் செயலா்கள் ஜோசப் பெல்சி (ராதாபுரம் மேற்கு), அலெக்ஸ் அப்பாவு( வள்ளியூா் வடக்கு) உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் உண்ணாவிரதம் வாபஸ்

தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் உண்ணாவிரதம் வாபஸ்

தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் போராட்டத்துக்கு அதிமுக ஆதரவு!

தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் போராட்டத்துக்கு அதிமுக ஆதரவு!

தோமையாா்புரத்தில் 5ஆவது நாளாக உண்ணாவிரதம்: பெண் மயங்கி விழுந்தாா்

தோமையாா்புரத்தில் 5ஆவது நாளாக உண்ணாவிரதம்: பெண் மயங்கி விழுந்தாா்

தோமையாா்புரம், கூத்தங்குழி மீனவ கிராமங்களில் போராட்டம்

தோமையாா்புரம், கூத்தங்குழி மீனவ கிராமங்களில் போராட்டம்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு