பாளையங்கோட்டை சாந்திநகா் சாலைக்கு எழுத்தாளா் இரா.நாறும்பூநாதன் பெயா்ச்சூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தி, மாநகராட்சியில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜூ முன்னிலை வகித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கத்தின் திருநெல்வேலி மாவட்டச் செயலா் ச.வண்ணமுத்து தலைமையில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், தமிழக அரசின் உ.வே.சா. விருது பெற்ற மறைந்த எழுத்தாளா் இரா.நாறும்பூநாதன் வாழ்ந்த சாந்திநகா் பகுதியில் உள்ள 28 ஆவது சாலைக்கு அவரது பெயரைச் சூட்ட எங்களது அமைப்பு சாா்பில் ஏற்கெனவே மாநகராட்சியிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். அதனை விரைவாக பரிசீலித்து அவரது பெயா்ச் சூட்ட உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
மாமன்ற உறுப்பினா் அமுதா சுந்தா் தலைமையில் மேலப்பாளையம் சாமியா தைக்கா தெரு மக்கள் அளித்த மனு: மேலப்பாளையம் சாமியா தைக்கா தெருவில் சுமாா் 40 குடும்பங்கள் வசித்து வருகிறோம். எங்களது பகுதியில் வடிகால் ஓடை முறையாக இல்லாததால் தெருவில் கழிவுநீா் ஓடி சுகாதார சீா்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது. துா்நாற்றத்துடன் நோய்கள் பரவும் அபாயமும் நிலவுகிறது. எனவே, அங்கு பாதாளச் சாக்கடை குழாய் அல்லது கழிவுநீரோடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.
5 ஆவது வாா்டு மக்கள் அளித்த மனுவில், ரஹ்மத் நகரில் 20 சாலைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், 16 சாலைகள் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள ஆறு சாலைகளை விரைந்து அமைக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளனா்.
காலிக்குடங்களுடன் தா்னா
சிஐடியு தொழிற்சங்க நிா்வாகி மோகன் தலைமையில் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி குறைதீா்க்கும் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க வந்த மேலப்பாளையம் அசன் தரகன் தெரு சையது முகைதீன் சாஹிப் ஜும்மா பள்ளிவாசல் நிா்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் காலிக்குடங்களுடன் டீா் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
பின்னா், அவா்கள் மேயரிடம் அளித்த மனு: மேலப்பாளையம் மண்டலத்தின் 48 ஆவது வாா்டு காட்டுப்புதுத்தெரு, அசன் தரகன்தெரு, கலுங்கு சின்னமுகைதீன் தெரு ஆகியவற்றில் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கிறோம். இப்பகுதிக்கு கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீா் விநியோகம் சீராக இல்லை. சாலைகள் குண்டும்- குழியுமாக உள்ளன. தெருக்களில் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படாமல் நோய்கள் பரவும் அபாயம் நிலவுகிறது. ஆகவே, குடிநீா், சாலை, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை உடனடியாக செய்துதர வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தனா்.
