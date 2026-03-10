Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
திருநெல்வேலி

பள்ளி மாணவிக்கு தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

பள்ளி மாணவியை பின் தொடா்ந்து சென்று தொந்தரவு செய்ததாக, இளைஞரை போக்ஸோ வழக்கில் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளி மாணவியை பின் தொடா்ந்து சென்று தொந்தரவு செய்ததாக, இளைஞரை போக்ஸோ வழக்கில் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே உள்ள தென்திருப்பேரையைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் விக்னேஷ்(26). இவா், சம்பவத்தன்று பள்ளி செல்வதற்காக பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு வந்த திருநெல்வேலி மாநகரைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவியை பின்தொடா்ந்து சென்று, தொந்தரவு செய்தாராம்.

இதை, தனது பெற்றோரிடம் மாணவி தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து, பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

அதன்பேரில், போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விக்னேஷை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞா் கைது

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞா் கைது

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது

மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தொழிலாளி கைது

மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தொழிலாளி கைது

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு