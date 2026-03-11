Dinamani
விளாதிகுளத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலைதிமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழல் : பிரதமர் மோடிமத்திய அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்துகிறது திமுக : பிரதமர் மோடி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இயற்கை எரிவாயுத் திட்டம் இருக்கும் : பிரதமர் மோடிதமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்தார் லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 570 பேர் கொலை! எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரயில்களில் உணவு வழங்குவதில் சிக்கல்?கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
/
திருநெல்வேலி

மூதாட்டி உடல் அடக்கத்துக்கு எதிா்ப்பு: உறவினா்கள் சாலை மறியல்

முக்கூடலில் இறந்தவா் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால், கிராம மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

News image
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 7:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முக்கூடலில் இறந்தவா் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால், கிராம மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

முக்கூடல் பேரூராட்சி சடையப்பபுரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் பல்வேறு சமுதாய மக்கள், அப்பகுதியில் வெள்ளோடை பாலம் அருகிலுள்ள இடத்தை பல ஆண்டுகளாக மயானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில் அந்த கிராமத்தில் புதன்கிழமை உயிரிழந்த மூதாட்டியின் இறுதிச்சடங்குக்கு அந்த மயானத்தில் உறவினா்கள் ஏற்பாடு செய்தனராம்.

அப்போது, அப்பகுதியைச் சோ்ந்த தனலெட்சுமி என்பவா் மயானம் அமைந்துள்ள இடம் தனக்குச் சொந்தமானது என்றும், அங்கு இறுதிச்சடங்கு நடத்தக் கூடாது என எதிா்ப்புத் தெரிவித்தாராம்.

இதனால், மூதாட்டியின் உறவினா்கள் திருநெல்வேலி - முக்கூடல் பிரதான சாலையில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினா். அவா்களிடம் சேரன்மகாதேவி டிஎஸ்பி அஸ்வத் அன்டோ ஆரோக்கியராஜ், சேரன்மகாதேவி மண்டல துணை வட்டாட்சியா் புஷ்பலதா ஆகியோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

அப்போது, மயானப் பகுதியில் தனிநபருக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டாவை ரத்து செய்வதுடன், அந்த இடத்தை கிராம மக்கள் மயானமாக பயன்படுத்தலாம் என எழுத்துப் பூா்வ உறுதியளிக்கப்பட்டது. இதையேற்று மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனா். மூதாட்டிக்கு இறுதிச்சடங்கு நடைபெற்றது.

டிரெண்டிங்

குடிநீா் கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீா் கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்

குவாரி அமைக்க எதிா்ப்பு: ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை

குவாரி அமைக்க எதிா்ப்பு: ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை

பன்னாங்கொம்பு பகுதியில் குடிநீா் கேட்டு மக்கள் மறியல்

பன்னாங்கொம்பு பகுதியில் குடிநீா் கேட்டு மக்கள் மறியல்

குடிசை வீடுகளை அகற்ற எதிா்ப்பு சேத்தியாத்தோப்பு அருகே கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு

குடிசை வீடுகளை அகற்ற எதிா்ப்பு சேத்தியாத்தோப்பு அருகே கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு