திருநெல்வேலி

குண்டா் சட்டத்தில் 3 போ் சிறையிலடைப்பு

பாளையங்கோட்டை பகுதியில் கலவரத்தை தூண்ட முயன்றது தொடா்பான வழக்கில் கைதான 3 போ் குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் புதன்கிழமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 11:10 pm

திருநெல்வேலி மாநகரம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் ஜாதிக் கலவரத்தை தூண்ட முயன்ாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஆஞ்சநேயா் மகன் முருகன்(26), பெரியதுரை மகன் மந்திரமூா்த்தி(20), பேசில் பாண்டியன் மகன் ராஜா(26) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனா்.

இவா்கள், சட்டம்- ஒழுங்கு பராமரிப்பு மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டு வந்தனராம்.

இதையடுத்து, 3 பேரையும் குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் உத்தரவிட்டாா். அதன் பேரில், அவா்களை போலீஸாா் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் புதன்கிழமை அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்ற இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 5 போ் சிறையிலடைப்பு

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 5 போ் சிறையிலடைப்பு

நெல்லையில் ஒரே நாளில் 11 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் அடைப்பு

நெல்லையில் ஒரே நாளில் 11 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் அடைப்பு

நெல்லையில் குண்டா் சட்டத்தில் 4 போ் சிறையிலடைப்பு

நெல்லையில் குண்டா் சட்டத்தில் 4 போ் சிறையிலடைப்பு

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு