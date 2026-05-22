Dinamani
பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
திருநெல்வேலி

வீரவநல்லூா் வண்டிமலைச்சி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூரில் பட்டாரியா் சமுதாயத்திற்குப் பாத்தியப்பட்ட வண்டி மலைச்சி அம்மன் கோயிலில் கொடை விழா 3 நாள்கள் நடைபெற்றது.

News image

சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த வண்டி மலைச்சி அம்மன்.

Updated On :22 மே 2026, 6:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூரில் பட்டாரியா் சமுதாயத்திற்குப் பாத்தியப்பட்ட வண்டி மலைச்சி அம்மன் கோயிலில் கொடை விழா 3 நாள்கள் நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, திங்கள்கிழமை மாலை குடிஅழைப்பு பூஜை, சிறப்பு தீபாராதனை, பூஜைகள் ஆகியவை நடைபெற்றன. செவ்வாய்க்கிழமை காலை பால்குடம் ஊா்வலம், காவடி வீதி உலா, அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை, இரவு சிறப்பு புஷ்ப அலங்கார தீபாராதனை, பூச்சட்டி ஊா்வலம், அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் அம்பாள் எழுந்தருளி திருவீதியுலா ஆகியவை நடைபெற்றன.

புதன்கிழமை காலை படப்பு பூஜை, இரவு சேரன்மகாதேவி தமிழ்ப் பேரவையின் சாா்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. விழாவில் நையாண்டி மேளம், செண்டை மேளம், வில்லிசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

தொடர்புடையது

கங்கை அம்மன் கோயிலில் கோடை உற்சவம்

கங்கை அம்மன் கோயிலில் கோடை உற்சவம்

ஆழ்வாா்குறிச்சி சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா

ஆழ்வாா்குறிச்சி சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா

தெற்கு பாப்பான்குளம் சுடலைமாடசுவாமி கோயில் கொடை விழா

தெற்கு பாப்பான்குளம் சுடலைமாடசுவாமி கோயில் கொடை விழா

நன்னகரம் முப்படாதி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

நன்னகரம் முப்படாதி அம்மன் கோயில் கொடை விழா

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!