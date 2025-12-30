தூத்துக்குடி
லாரி மோதியதில் தனியாா் நிறுவன ஊழியா் உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடியில் லாரி மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சோலாா் மின் உற்பத்தி தனியாா் நிறுவன பாதுகாப்பு அலுவலா் உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி, பழைய காயல் சிா்கோனியம் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் செந்தூரபாண்டி மகன் மாரிசெல்வன் (27). இவா். கங்கை கொண்டானில் உள்ள சோலாா் மின் உற்பத்தி தனியாா் நிறுவனத்தில் பாதுகாப்பு அலுவலராக வேலை செய்து வந்தாா். திங்கள்கிழமை இரவு பணிநேரம் முடித்துவிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் அருகே சென்றபோது பின்னால் வந்த லாரி இவா் மீது மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த அவா் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தாா். முத்தையாபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.