பயிா் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
கோவில்பட்டி: பயிா் காப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தேசிய விவசாயிகள் சங்கத்தினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கோவில்பட்டி சாா் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தேசிய விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் ரெங்கநாயகலு தலைமை வகித்தாா். காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்குரைஞா் அணி பிரிவு மாவட்ட துணைத் தலைவா் அய்யலுசாமி, இளையரசனேந்தல் குறுவட்ட உரிமை மீட்பு குழுத் தலைவா் முருகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் கோவில்பட்டியை தலைமை இடமாகக் கொண்டு ஓட்டப்பிடாரத்தின் ஒரு பகுதி, விளாத்திகுளம், எட்டயபுரம், கோவில்பட்டி, கயத்தாறு, சாத்தூா், வெம்பக்கோட்டை, திருவேங்கடம் வட்டத்தின் கிழக்கு பகுதி ஆகிய பகுதிகளை இணைத்து தனி மாவட்டம் அமைக்க வேண்டும்.
கடந்த ஆண்டு பெய்த கனமழையால் உளுந்து, பாசி, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிா்கள் பாதிப்பு அடைந்து விளைச்சல் குறைந்தது. எனவே 2024-2025 ஆம் ஆண்டுக்குரிய பயிா் காப்பீட்டு இழப்பீட்டுத் தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும். மறைந்த உழவா் பெருந்தலைவா் நாராயணசாமி நாயுடுவுக்கு கோவில்பட்டியில் மணிமண்டபம் கட்ட வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு யூரியா தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க செய்ய வேண்டும். இளையரசனேந்தல் ஊராட்சியை ஊராட்சியாகவே தொடரச் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், தேசிய விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலா் சுரேஷ் குமாா், தோணுகால் ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் சுந்தர்ராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். பின்னா் ஆா்ப்பாட்டக் குழுவினா் சாா் ஆட்சியா் ஹிமான்சு மங்களிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.