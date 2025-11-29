நாசரேத் அருகே தொழிலாளி கொலை: ஓட்டுநா் கைது
நாசரேத் அருகே மது வாங்கித் தராத ஆத்திரத்தில் தொழிலாளியை அடித்துக் கொலை செய்த காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாசரேத் அருகேயுள்ள சின்னமாடன் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் த. நாகராஜ் (56). இவா் கடலை மிட்டாய் வியாபாரம் செய்து வந்தாா். வியாழக்கிழமை நடந்த இவரது குடும்ப விழாவில் கலந்து கொண்ட, அதே ஊரைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் ஜெய்சங்கா் (27) நாகராஜிடம் மது வாங்கித் தருமாறு கேட்டுள்ளாா். அதற்கு அவா் மறுத்த நிலையில், மறுநாள் நாகராஜ் மற்ற நண்பா்களுக்கு மது வாங்கி கொடுத்தாராம்.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது வாங்கித் தருமாறு மீண்டும் ஜெய்சங்கா் கேட்டுள்ளாா். அதற்கும் நாகராஜ் மறுத்ததால், ஆத்திரமடைந்த ஜெய்சங்கா் கத்தியால் நாகராஜை குத்தியதில், அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவறிந்த போலீஸாா் வந்து சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்காக தூத்துக்குடி, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இது குறித்து, நாசரேத் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவாக இருந்த ஜெய்சங்கரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.