சாத்தான்குளம் பகுதியில் நாதக வேட்பாளா் பிரசாரம்

சாத்தான்குளம் பகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கா. சண்முகசுந்தரம்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:18 am

ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கா. சண்முகசுந்தரம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

தைலாபுரம், பிடானேரி, சமத்துவபுரம், தோப்பூா், தாய்விளை, பிள்ளைவிளை, பழங்குளம், ஆனந்தபுரம், பன்னம்பாறை பகுதியில் வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது: நாம் தமிழா் கட்சியை வெற்றி பெற செய்தால், சாத்தான்குளம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் முருங்கை விவசாயத்திற்கு அரசு சாா்பில் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்து தரப்படும். வைரவம், புத்தன் தருவை குளங்கள் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றி தூா்வாரி சீரமைக்கப்படும்.

சாத்தான்குளம் தாலுகாவிற்கு 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கால்நடை மருத்துவமனை அமைத்து தரப்படும். சாத்தான்குளம் அரசுப் பேருந்து பணிமனை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றாா்.

வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் பிராங்கிளின், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜானகிராமன், தோ்தல் பொறுப்பாளா்கள் நவீன், இஸ்ரவேல், ஒன்றியத் தலைவா் கந்தசாமி, மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சுடலை, கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் நாதக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

ஸ்ரீ பெரும்புதூா் நாதக வேட்பாளா் மனு தாக்கல்

பொன்னேரியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பிரசாரம்

புதுக்கோட்டை நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மீது வழக்கு

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
