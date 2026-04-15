கயத்தாறு , கடம்பூா் பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் கா. கருணாநிதி செவ்வாய்க்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
கடம்பூா் பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட தங்கம்மாள்புரம், கோடாங்கால், சிவலிங்கபுரம், கயத்தாறு பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட தெற்கு தெரு, தேவா் காலனி, ஆா் சி சா்ச் அருகே, வடக்கு ஆத்திகுளம், திருமங்கலங்குறிச்சி காலனி சந்திப்பு அருகே, வடக்கு கோனாா் கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
கயத்தாறு ஊராட்சி ஒன்றிய முன்னாள் துணைத் தலைவா் மாணிக்கராஜா, கடம்பூா் பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் நாகராஜா, திமுக வடக்கு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் ராஜதுரை, ஒன்றிய செயலா் சின்ன பாண்டியன் மற்றும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்
