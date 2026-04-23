திருச்செந்தூா், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சித்திரை வசந்த திருவிழா புதன்கிழமை மாலை தொடங்கியது.
இதை முன்னிட்டு கோயில் நடை அதிகாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம், 6 மணிக்கு உதய மாா்த்தாண்ட அபிஷேகமாகி, தொடா்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் நடைபெற்றன. மதியம் உச்சி கால பூஜையைத் தொடா்ந்து சுவாமி ஜெயந்திநாதா் வள்ளி, தெய்வானையுடன் எழுந்தருளி வசந்த மண்டபம் சோ்ந்தாா்.
மாலை 4 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை நடைபெற்ற பின், சுவாமி ஜெயந்திநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரமாகி மேளதாளம் முழங்க, மண்டபத்தை 11 முறை சுவாமி வலம் வந்தாா். தொடா்ந்து, சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது.
கோடை விடுமுறை என்பதால் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
ஏற்பாடுகளை தக்காா் ரா. அருள்முருகன், இணை ஆணையா் க. ராமு, கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தா்கள்.
