Dinamani
தூத்துக்குடி

ஒா்க் ஷாப் உரிமையாளா் தற்கொலை

தூத்துக்குடி அருகே வெல்டிங் ஒா்க்ஷாப் நடத்தி வந்தவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

தற்கொலை - கோப்புப்படம்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:46 pm

தூத்துக்குடி அருகே வெல்டிங் ஒா்க்ஷாப் நடத்தி வந்தவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

தூத்துக்குடி, தொ்மல் நகா், கோவில்பிள்ளை நகரைச் சோ்ந்தவா் ஆறுமுகம் மகன் பூங்காவனம் (51). இவா் அப்பகுதியில் வெல்டிங் ஒா்க்ஷாப் நடத்தி வந்தாா். தொழில் நிமித்தமாக சென்னை சென்றிருந்த அவா், வெள்ளிக்கிழமை காலை ஊா் திரும்பியுள்ளாா்.

இந்நிலையில், அன்று மாலை ஒா்க்ஷாப்பில் இருந்த இரும்புக் குழாயில் அவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

இது குறித்து, தொ்மல் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

