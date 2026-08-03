கோவில்பட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடன் அமைச்சா் ஆ.ஸ்ரீநாத் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
காமன்வெல்த் போட்டியில் கோவில்பட்டி, சங்கரலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்த சுமை தூக்கும் தொழிலாளி முத்துப்பாண்டி மகன் ராஜா (26) வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதையடுத்து அவரது வீட்டுக்கு மீன்வளம், மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ.ஸ்ரீநாத் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று பெற்றோா் முத்துப்பாண்டி-பேச்சியம்மாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
பயிற்சியாளா் சொா்ணமுத்து பாண்டியனையும் கௌரவித்தாா்போது அவா், சங்கரலிங்கபுரத்தில் ஏராளமான இளைஞா்கள் பளு தூக்கும் போட்டியில் சாதனை படைத்து நாட்டின் பல பகுதிகளில் உள்ளனா்; ஏராளமானோா் பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனா். அவா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க முறையான பயிற்சி கூடம் இல்லை. இங்கு பளு தூக்கும் பயிற்சி கூடம் அமைத்து தர வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தாா். அதற்கு விரைவில் பயிற்சி கூடம் அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சா் தெரிவித்தாா்.
தொடா்ந்து கோவில்பட்டி- பசுவந்தனைச் சாலையில் செயல்பட்டு வந்த குப்புசாமி நாயுடு ஹாக்கி மைதானத்தை பாா்வையிட்டாா். அப்போது வீரா்கள் இங்கு மீண்டும் மாணவா்கள் ஹாக்கி பயிற்சி எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனா்.
நிகழ்ச்சியின்போது, தவெக மாவட்டச் செயலா் பாலசுப்பிரமணியன், முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா் செ .ராஜூ, நிா்வாகிகள் செந்தில்குமாா், கூடலிங்கம், பொன்னுச்சாமி, வினோத் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.
முன்னதாக அமைச்சா் சங்கரலிங்கபுரம் விலக்கில் உள்ள பசும்பொன் உ.முத்துராமலிங்கத்தேவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்து அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் கலந்துகொண்டு, கோவில்பட்டி வட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் விவாதித்தாா்.
கூட்டத்தில் சாா் ஆட்சியா் ஹிமான்ஷு மங்கள், வட்டாட்சியா் அப்பணராஜ், கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையா் முத்துக்குமாா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் (கிராம ஊராட்சி) ஸ்டீபன் ரத்தினகுமாா், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் பாலகிருஷ்ணன், மருத்துவா் பாலசுப்பிரமணியன், கோவில்பட்டி சுகாதார மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வித்யா விஸ்வநாதன், நகராட்சி ஆணையா் ( பொ) ஜஹாங்கீா் பாட்ஷா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னா் அமைச்சா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது, ‘குப்புசாமி நாயுடு மைதானம் தொடா்பாக சாா் ஆட்சியரிடம் பேசியுள்ளேன். கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டும். இந்த மைதானத்தில் சிறிய வயதில் விளையாடியவா்கள் அதனை மீட்டு தர வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா். மக்களுக்கு சாதகமான முடிவெடுப்போம் என்றாா் அவா்.
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