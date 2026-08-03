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தூத்துக்குடி

மூதாட்டிக்கு மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டியில் மூதாட்டியை அவதூறாக பேசி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக அவரது மகனை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கோவில்பட்டி மறவா் காலனி பூமாரி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அழகுமுத்து மனைவி கற்பகவல்லி (60). இவரது மகன் கொம்பையா (18) வெள்ளிக்கிழமை மது அருந்த பணம் கேட்டு கற்பகவல்லியை அவதூறாக பேசி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.

இதில் காயமடைந்த கற்பகவல்லி, கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கொம்பையாவை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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