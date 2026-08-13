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தூத்துக்குடி

பேரூா் உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயிலில் மாட்டு வண்டி பந்தயம்

பேரூா், உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு பேட்மாநகரத்தில் மாட்டு வண்டி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் 33 மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்றன.

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பேரூா், உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு பேட்மாநகரத்தில் நடைபெற்ற மாட்டுவண்டி போட்டி.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரூா், உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு பேட்மாநகரத்தில் மாட்டு வண்டி போட்டி நடைபெற்றது. இதில் 33 மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்றன.

பேரூா் அருள்மிகு உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது. பந்தய இலக்காக பேட்மாநகரத்தில் இருந்து தொடங்கி மீனாட்சிபட்டி வரை சென்று மீண்டும் தொடங்கிய இடத்தை அடையும் வகையில் 20 கி.மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

பூஞ்சிட்டு மாட்டு வண்டி போட்டியை பேரூா் முன்னாள் பஞ்சாயத்துத் தலைவரும் திமுக நகரச் செயலாளருமான சுப்புராஜ் தொடங்கி வைத்தாா். இந்தப் போட்டியைக் காண சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் திரண்டனா். இதில், நடைபெற்ற சிறிய மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் 9 வண்டிகள், பூஞ்சிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் 24 வண்டிகள் என மொத்தம் 33 மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்றன.

பந்தயத்தில் காளைகள் சீறிப்பாய்ந்த நிலையில், வீரா்கள் தங்களது வண்டிகளை வேகமாக செலுத்தி இலக்கை நோக்கி விரைந்தனா். போட்டி முடிவில் சிறிய மாட்டு பந்தயத்தில் முதல் இடத்தை மழவராயநத்தம் மகாராஜன் வண்டியும், இரண்டாம் இடத்தை பத்மநாபமங்களம் குமாா் வண்டியும், மூன்றாம் இடத்தை பேரூா் பூல்பாண்டி வண்டியும் வென்றது. முதல் பரிசு ரூ. 20,001 ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சரவணன் சாா்பில் ஸ்ரீவைகுண்டம் மேற்கு ஒன்றிய இணைச் செயலாளா்கணேசன் வழங்கினாா்.

இரண்டாம் பரிசை தவெக மேற்கு மாவட்டத் தொழிலாளா் அணி செயலாளா் பேச்சுமுத்து பாண்டியன், மூன்றாம் பரிசை மத்திய ஒன்றியச் செயலாளா் பாண்டித்துரை, நான்காம் பரிசை பத்மநாபமங்கலம் சிலம்பரசன் ஆகியோா் வழங்கினா். வெற்றி பெற்ற காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. போட்டியை பொதுமக்கள் ஆா்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனா்.

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