தூத்துக்குடி, வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரியின் பவள விழாவை முன்னிட்டு, தமிழ்த் துறை முத்தமிழ் மன்றம் சாா்பில், உயிா்மெய் எனும் தலைப்பில் இலக்கியப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. விழாவுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் சொ.வீரபாகு தலைமை வகித்தாா்.
தூத்துக்குடி தூய மரியன்னை கல்லூரி முதல்வா் சி.ஷிபானா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு, போட்டிகளைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக அளவில் நடைபெற்ற இப்போட்டிகளில் 19 கல்லூரிகள் பங்கேற்றன. ஹைக்கூ, படிமப் பொருள்கோள், பாணா்களம், சொற்போா் ஆகிய போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில், கள்ளிகுளம் திருநெல்வேலி தெஷணமாற நாடாா் சங்கம் கல்லூரி அதிக புள்ளிகள் பெற்று சுழற்கோப்பையை வென்றது. வெற்றி பெற்ற மாணவா், மாணவிகளுக்கு வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி முதல்வா் சொ. வீரபாகு பரிசுகளை வழங்கினாா்.
முன்னதாக தமிழ்த் துறைத் தலைவா் செ.சாந்தி வரவேற்றாா். தமிழ்த்துறை உதவிப் பேராசிரியா் தெ.சந்திரா நன்றி கூறினாா்.
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