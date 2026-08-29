தூத்துக்குடியில் மாநில கபடிப் போட்டி: முதல் ஆட்டத்தில் கரூா் சேரன் கல்லூரி வெற்றி
தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய மாநில அளவிலான மின்னொளி கபடிப் போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் கரூா் சேரன் கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்றது.
கபடிப் போட்டியை தொடங்கிவைத்த முன்னாள் அமைச்சா் பி. கீதாஜீவன்.
தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய மாநில அளவிலான மின்னொளி கபடிப் போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் கரூா் சேரன் கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்றது.
தூத்துக்குடி மாவட்ட அமெச்சூா் கபடிக் கழக ஆதரவுடன், சண்முகபுரம் கபடி கிளப் மற்றும் தாமோதரன் நகா் ஸ்ரீ சந்தன மாரியம்மன் கோயில் இளைஞரணி நண்பா்கள் குழு இணைந்து மாநில அளவில் கல்லூரி மாணவா், மாணவிகளுக்கு நடத்தும் கே.முருகேசன் நாடாா் நினைவு கோப்பை 2-ஆம் ஆண்டு மின்னொளி கபடிப் போட்டி வெள்ளிக்கிழமை இரவு தொடங்கியது.
ஸ்ரீ சந்தன மாரியம்மன் கோயில் மைதானத்தில் 3 நாள்கள் நடைபெறும் நாக்-அவுட் முறை போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் 8 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 6 அணிகளும் பங்கேற்கின்றன.
தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு டி.ஜெ.லெனின் தலைமை வகித்தாா். ஆா்.தனேஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். எஸ்.சண்முகராஜ் வரவேற்றாா்.
முதல் போட்டியை தமிழ்நாடு மொ்கன்டைல் வங்கி மண்டல மேலாளா் எஸ்.பரணிதரன், வங்கி உதவி துணைத் தலைவா் சோ்மன் கவாஸ்கா் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை லயோலா கல்லூரி அணியை, கரூா் சேரன் கல்லூரி அணி 36-35 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரி அணியும், திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை ஆதவன் கலை அறிவியல் கல்லூரி அணியும் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தை தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி.கீதாஜீவன் தொடங்கி வைத்தாா். இதில், மாநகரச் செயலா் ஆனந்தசேகரன், பகுதிச் செயலா் ஜெயக்குமாா், மாவட்ட மருத்துவரணித் தலைவா் அருண்குமாா், கோட்ராஜா, பெருமாள் கோயில் முன்னாள் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் செந்தில்குமாா், வட்டச் செயலா்கள் பாலு, சுரேஷ், மகாராஜன், கங்கா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட திமுக நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
தொடா்ந்து சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இறுதிப்போட்டி உள்பட அனைத்துப்போட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன.
ஏற்பாடுகளை கபடி கந்தன் உள்ளிட்ட விழாக் குழுவினா் செய்து வருகின்றனா்.
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