திமுகவில் ஓ.பன்னீா்செல்வம் இணைந்துள்ளதை நடிகா் சரத்குமாரும், நடிகை கௌதமியும் விமா்சித்துள்ளனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட பா.ஜ.க. நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம், அதன் தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் சித்ராங்கதன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும் நடிகருமான ஆா்.சரத்குமாா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் திமுகவில் இணைந்ததால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இருக்காது.
தமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை என்று திமுகவினா் தொடா்ந்து குறைகூறுவதை விட்டுவிட்டு, நேரில் சந்தித்து பேசி தேவையான நிதியை பெற்றிருக்கலாம்.
தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ள போதைப் பழக்கத்தால் கொலை சம்பவங்களும், அதை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யும் அவல நிலையும் உள்ளது. இதைத் தடுக்க கடும் சட்டம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.
என்னோடு பயணித்தவா்களுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன; தோ்தலிலும் வாய்ப்புகள் வழங்க வலியுறுத்தியுள்ளேன் என்றாா் அவா்.
நடிகை கௌதமி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் அதிமுக கொள்கைப் பரப்பு துணைச் செயலரும், நடிகையுமான கௌதமி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘ஓ.பி.எஸ். திமுகவில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் அவரது உண்மையான நோக்கம் வெளிப்பட்டுள்ளது. இது ஜெயலலிதாவுக்கு செய்யும் துரோகம்’ என்றாா்.
பேட்டியின்போது, கடம்பூா் செ .ராஜு எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
திமுகவில் இணைந்தது ஏன்? ஓபிஎஸ் பதில்
திமுகவில் இணைந்தார் ஓ. பன்னீர்செல்வம்!
திமுகவில் ஓ.பி.எஸ். இணைந்தால் மகிழ்ச்சி: தங்க.தமிழ்ச்செல்வன்
ஓ.பன்னீா்செல்வம் - அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு சந்திப்பு
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...