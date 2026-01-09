திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு பாதயாத்திரை பக்தா்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளதால், பாதுகாப்புப் பணிக்கு கூடுதல் போலீஸாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இக்கோயிலுக்கு மாா்கழி 1ஆம் தேதி முதல் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பாதயாத்திரையாக வந்த வண்ணம் உள்ளனா். மேலும், தைப்பொங்கல்(ஜன. 15 ), தைப்பூசம் (பிப். 1) வரையிலும் பக்தா்களின் கூட்டம் மிகுந்திருக்கும்.
இந்நிலையில் போதுமான எண்ணிக்கையிவ் போலீஸாா் இல்லாததால் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.வாகன ஓட்டிகள், பக்தா்கள் இடையே தகராறு ஏற்படுவதும், சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்கும் போலீஸாருடன் வாக்குவாதம் செய்வதுமாக இருந்தது. எனவே, பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் போலீஸாரை நியமிக்க வேண்டும் என தினமணியில் வியாழக்கிழமை செய்தி வெளியானது.
இந்நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்பி என்.சிலம்பரசன் உத்தரவின் பேரில் திருச்செந்தூரில் போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் கூடுதல் போலீஸாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அதைத் தொடா்ந்து, திருச்செந்தூா் டிஎஸ்பி மகேஷ்குமாா் தலைமையில் கோயில் காவல் ஆய்வாளா் கனகராஜன், போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளா் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட போலீஸாா் வியாழக்கிழமை சந்நிதித்தெருவில் பக்தா்கள் நடந்து செல்லும் பாதை, தூண்டுகை விநாயகா் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
மேலும், சந்நிதித்தெரு நுழைவாயில் முன் ஆட்டோ மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல முடியாதபடி தடுப்புகள் வைத்து, பக்தா்கள் நடந்து செல்வதற்கு மட்டும் அனுமதி அளித்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தினா்.
புளியடி சந்தணமாரியம்மன் கோயில் நுழைவு, தாலுகா ஆபீஸ் ரோடு நுழைவுப்பகுதி மற்றும் தூண்டுகை விநாயகா் கோயில் பகுதியில் 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்புக்காக போலீஸாா் நியமிக்கப்பட்டனா்.
காவல்துறை வேண்டுகோள்: கோயிலுக்குச் செல்லும் பிரதான நடைபாதையான சந்நிதித்தெருவில் பக்தா்கள் வந்து செல்வதற்கு வசதியாக உள்ளுா் பொதுமக்கள், விடுதிகள் மற்றும் வணிகா்கள் வழியில் வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடாது. கடைகள் வைக்க கூடாது. பாரம் ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் இரவு நேரத்தில் மட்டுமே வந்து செல்ல வேண்டும். அவசர தேவைக்கோ, மருத்துவ உதவிக்கோ செல்லும் வாகனங்கள் மட்டும் அனுமதியளிக்கப்படும் என போலீஸாா் அறிவித்துள்ளனா்.