தூத்துக்குடி சிவன் கோயிலில் நிகழாண்டு தைப்பூசம் தெப்போற்சவம் நடைபெறுமா?
தூத்துக்குடி தெப்பக்குளத்தில் பிப். 1-ஆம் தேதி தைப்பூசம் தெப்ப உற்சவம் நடைபெறாது என வரும் தகவல்கள் பக்தா்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி சிவன் கோயில் என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் உடனுறை சங்கர ராமேசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான தெப்பக்குளம் நகரின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
சுமாா் 140 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த தெப்பக்குளத்தில் ஆண்டுதோறும் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு தெப்ப உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும். மேலும் சிவன் ஆலய தீா்த்தவாரி நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும்.
இந்நிலையில், இந்த தெப்பக்குளத்தை ரூ.75 லட்சம் செலவில் சீரமைக்க மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தெப்பக்குளம் சீரமைப்பின்போது முறையாக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யாமல் சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்ாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த டிச.12ஆம் தேதி தெப்பக்குளத்தின் இரண்டு பகுதிகளிலும் பழமையான சுவா்கள் இடிந்து சேதமாகின. தெப்பக்குளத்தைச் சுற்றி அமைக்கப்பட்ட கிரானைட் கற்கள் உடைந்து மிகப்பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள், மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி ஆகியோா் தெப்பக்குளத்தை ஆய்வு செய்து, பழமை மாறாமல் சீரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து பாஜக மாவட்டத் துணைத் தலைவா் வழக்குரைஞா் எஸ்.சண்முகசுந்தரம் கூறியது:
வருகிற பிப். 1ஆம் தேதி தைப்பூச தெப்ப உற்சவம் நடைபெற வேண்டிய நிலையில், சேதமடைந்த தெப்பக்குள சுவா்கள், தெப்பக்குளத்தைச் சுற்றி ஏற்பட்ட பள்ளம் ஆகியவை இதுவரை சீரமைக்கப்படாததால், பொதுப்பணித் துறை சாா்பில் தெப்பத் திருவிழா நடத்த அனுமதி கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி நிா்வாகம் உடனடியாக இந்த தெப்பக்குளத்தை முறையாக சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெப்பக்குளம் அருகில் 2 மின் இணைப்பு உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் உயிரை காப்பாற்றும் வகையில் உடனடியாக தெப்பக்குளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதுகுறித்து சிவன் கோயில் பிரதான பட்டா் செல்வம் கூறியது: தற்போது தெப்பக்குளத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டு பள்ளங்கள் விழுந்ததால், சுவா்கள் உள்ளே சென்று இருப்பதால் நிகழாண்டு தெப்ப உற்சவம் நடைபெற வாய்ப்பு இல்லை.
இதுகுறித்து மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, கோயில் இணை ஆணையா் அன்புமணி, செயல் அலுவலா் தமிழ்ச்செல்வி, தெப்பம் கட்டும் உரிமையாளா்கள் தெப்பக்குளத்தை பாா்வையிட்டு, தெப்பக்குளத்தில் சுவாமி, அம்பாள் சுற்றி வருவதில் சிக்கல் உள்ளதாகத் தெரிவித்தனா் என்றாா்.