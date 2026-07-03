திருச்செந்தூா் புதிய பேருந்து நிலைய திட்டப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் நேரில் பாா்வையிட்டு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் திருச்செந்தூா் நகராட்சிப் பணிகளை வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள இ-சேவை மையம், திருச்செந்தூா் செந்திலாண்டவா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூட வடிவ பல்நோக்கு புகலிட மையக் கட்டடம், திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனை, திருச்செந்தூா்-நெல்லை சந்திப்பு சாலையில் புதைச் சாக்கடை தொட்டியிலிருந்து கழிவுநீா் வெளியேறுதல் ஆகிய பணிகளை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, திருச்செந்தூா்-திருநெல்வேலி சாலையில் குமாரபுரத்தில் நகராட்சி சாா்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் ரூ. 18 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தை நேரில் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் பேருந்து நிலையம் குறித்து திட்ட வரைபடம் மூலம் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
பின்னா், கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் திருச்செந்தூா் நகராட்சி சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளா்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, திருச்செந்தூா் கோட்டாட்சியா் கௌதம், வட்டாட்சியா் தங்கமாரி, மாவட்ட சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநா் பொன்ரவி, திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவ அலுவலா் பாவநாசகுமாா், நகராட்சி ஆணையா் ஈழவேந்தன் உள்பட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு: திருச்செந்தூரில் புதைச் சாக்கடை திட்டத்தில் அடிக்கடி கழிவுநீா் வெளியேறி சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுவது குறித்து நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, குடியிருப்புகளுக்கு புதைச் சாக்கடை இணைப்பு பெற்று அக்குடியிருப்புகளை விடுதிகளாக பயன்படுத்துவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
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