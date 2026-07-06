ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏவிடம் திமுகவினா் பேரம்?

ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவைத் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ அன்னை வி.ஜி. சரவணனிடம், பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு திமுகவில் இணையுமாறு, முன்னாள் அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் ஆதரவாளா்கள் பல கோடி ரூபாய் பேரம் பேசி, மிரட்டல் விடுப்பதாக புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக ஏரலில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவைத் தொகுதியில் தான் வெற்றி பெற்றதை தொடா்ந்து அரசியல் காழ்ப்புணா்ச்சி காரணமாக திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜகவினா் கூட்டுசோ்ந்து சமூக வலைதளங்கள் மூலம் என் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனா்.
மேலும், முன்னாள் அமைச்சா்ஆா். அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உதவியாளா்கள் என்ற போா்வையிலும் அக்கட்சியைச் சோ்ந்தவா்கள் சென்னையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் விடுதியில் என்னை சந்தித்து ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் தருகிறோம்; பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு திமுகவுக்கு வந்து விடுங்கள்; இல்லை என்றால் உங்களை என்ன செய்வோம் என்று தெரியாது என மிரட்டல் விடுத்தனா்.
சில நாள்களுக்கு முன்பு எப்போதும்வென்றான் அருகே நான் வாகனத்தில் வந்தபோது, லாரி மோதி விபத்து நேரிட்டது. இது என்னை கொலை செய்வதற்கான சதியாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திள்ளது.
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் தவெக எம்எல்ஏவாக மக்கள் பணி செய்துவருகிறேன். இது தொடரும் என்றாா் அவா். இந்த குற்றச்சாட்டு தொடா்பாக உளவுத் துறையினா்அவரிடம் திங்கள்கிழமை விசாரணை நடத்தி சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
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