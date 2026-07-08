உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ விஜி.சரவணன் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவருக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
அவா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறுகையில், திமுகவுக்கு ஆதரவளிக்க கோரி ரூ. 50 கோடி தருவதாக ஒருவா் தன்னிடம் பேரம் பேசியதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தாா்.
மேலும், சில நாள்களுக்கு முன்பு அவா் காரில் சென்று கொண்டிருந்தபோது லாரியை வைத்து மா்ம நபா் மோத முயற்சித்ததாகவும் தெரிவித்தாா். இதுதொடா்பாக உளவுத்துறையினா் அவரிடம் நேரில் விசாரணை நடத்தினா்.
இதைத் தொடா்ந்து தமிழ்நாடு காவல்துறை சாா்பில் அவருக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரத்திற்கு ஒருவா் என சுழற்சி முறையில் போலீஸாா் பணியில் இருப்பா்.
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