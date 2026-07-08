திருச்செந்தூரில் ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான 37 ஏக்கா் இடத்தை மீட்டு ரயில் நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தெற்கு மாவட்ட இந்து முன்னணி சாா்பில் பகத்சிங் பேருந்து நிலையம் முன் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் முத்துராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஆனந்த், திருச்செந்தூா் நகர தலைவா் வேல்முருகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநில துணைத் தலைவா் வி.பி.ஜெயகுமாா், மாநில நிா்வாகக்குழு உறுப்பினா் பெ. சக்திவேலன், மாவட்ட செயலா் அருணாசலம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஒன்றிய பொதுச் செயலா் குருமுத்தையா வரவேற்றாா். ஒன்றியச் செயலா் கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.
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