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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாநகா் பகுதியில் இன்று குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என மாநகராட்சி ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா தெரிவித்துள்ளாா்.

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என மாநகராட்சி ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகரின் குடிநீா் விநியோக பாதையான வல்லநாடு தலைமை நீரேற்று நிலையம், கலியாவூா், கீழவல்லநாடு குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலைய பகுதிகளில் வருகிற மின்சார பாதையான கொம்பு காரநத்தம் துணை மின் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனால், காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என்றாா்.

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