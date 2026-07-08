கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கத்தின் புதிய நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா, நல உதவிகள் வழங்கும் விழா ஆகிய இரு பெரும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் (புரவலா்) விநாயகா ஜி ரமேஷ் முன்னிலை வகித்தாா்.
முன்னாள் ஆளுநா் ஷாஜகான் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு புதிய நிா்வாகிகளுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை உள்ளிட்ட நல உதவிகளை வழங்கி பேசினாா்.
தொடா்ந்து, 2026-27ம் நிதியாண்டில் கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கத்தில் புதிதாக இணைந்த 6 உறுப்பினா்களுக்கு ரோட்டரி மாவட்ட துணை ஆளுநா் விக்னேஸ்வரன் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தாா்.
விழாவில், மூத்த மருத்துவா் என்.டி சீனிவாசன், வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவா் ராதாகிருஷ்ணன், பசும்பொன் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவா் பரமசிவம், பில்டா்ஸ் அசோசியேசன் சங்க நிா்வாகிகள் ராம்பிரசாத் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். சங்கச் செயலா் ரமேஷ் குமாா் நன்றி கூறினாா்.
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