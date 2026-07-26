தூத்துக்குடி அருகே மாட்டுவண்டி போட்டி

தூத்துக்குடியை அடுத்துள்ள மாப்பிள்ளையூரணி ஊராட்சியில் ஜேஜே நகா் பகுதி காமராஜா் நற்பணி மன்றம் சாா்பில், காமராஜரின் பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, மாட்டுவண்டி போட்டிகள் நடைபெற்றன.
பூஞ்சிட்டு மாட்டுவண்டி, தேன்சிட்டு மாட்டுவண்டி என இரு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், தூத்துக்குடி, விருதுநகா், ராமநாதபுரம், தேனி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து 60 மாட்டுவண்டிகள் பங்கேற்றன. டேவிஸ்புரம் பகுதியிலிருந்து போட்டிகள் தொடங்கின. வெற்றி பெற்ற மாட்டுவண்டிகளுக்கும், சாரதிகளுக்கும் ரொக்கப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
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