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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் உயிரிழந்த இளைஞா் குடும்பத்துக்கு அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆறுதல்

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அருணாச்சலம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடியில் காவல் துறையால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இளைஞா் அருணாச்சலத்தின் குடும்பத்தினரை, முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூா் எம்எல்ஏ.வுமான அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.

தூத்துக்குடி அமுதா நகரில் உள்ள அருணாச்சலத்தின் இல்லத்துக்குச் சென்ற அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன், அவரது படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, அஞ்சலி செலுத்தினாா். பின்னா், அவரது பெற்றோா் மற்றும் தம்பியைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா்.

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