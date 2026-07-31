கோவில்பட்டி கல்லூரி மாணவா்கள் 5 போ் தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்கு தோ்வு

தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்கு கோவில்பட்டி கே.ஆா். கலை - அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்கள் மாதேஷ், சக்திவேல், சுகுமாா், தனுஷ் பாண்டியன், அதிபன் ஆகிய 5 போ் தோ்வாகியுள்ளனா்.
16ஆவது ஹாக்கி இந்தியா ஜூனியா் ஆண்கள் தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கோவையில் கடந்த 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இப்போட்டி ஆக. 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில், தமிழக ஜூனியா் ஆண்கள் அணியில் இவா்கள் பங்கேற்கவுள்ளனா்.
மாணவா்களை கல்லூரித் தலைவா் சென்னம்மாள் ராமசாமி, துணைத் தலைவா் கே.ஆா். கிருஷ்ணமூா்த்தி, தாளாளா் கே.ஆா். அருணாச்சலம், முதல்வா் மதிவண்ணன், பயிற்சியாளா்கள், பேராசிரியா்கள், சக மாணவா்கள் பாராட்டினா்.
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